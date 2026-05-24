الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بكافة قطاعات الشركة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان انتظام عمل شبكات ومحطات الصرف الصحي والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى.

وأكد المهندس عادل حسن جاهزية الشركة الكاملة من خلال المتابعة المستمرة لأعمال التشغيل والصيانة بمحطات الرفع والمعالجة وشبكات الصرف الصحي، مع تكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحي، خاصة بالمناطق ذات الكثافات العالية، لمواجهة زيادة التصرفات خلال أيام العيد.

وشدد رئيس الشركة على استمرار العمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة، والدفع بسيارات ومعدات الطوارئ والشفط بجميع الأفرع والمناطق التابعة للشركة، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات.

كما وجّه المهندس عادل حسن بتكثيف رسائل التوعية للمواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي خلال أيام العيد، وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي أو الدهون والزيوت داخل شبكات الصرف الصحي، أو فتح أغطية وبالوعات الصرف، لما تسببه تلك السلوكيات من انسدادات وطفح بالشبكات تؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن فرق التوعية بالشركة تواصل حملاتها الميدانية والتوعوية بمختلف مناطق القاهرة، لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وناشد المهندس عادل حسن، المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة والحفاظ على شبكات الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي وعدم إلقائها داخل المطابق أو شبكات الصرف، تجنبًا لحدوث انسدادات أو طفح بالشوارع، مؤكدًا أن السلوكيات الصحيحة تسهم بشكل كبير في الحفاظ على كفاءة الشبكات واستمرار تقديم الخدمة بصورة منتظمة للمواطنين.

وأضاف، أن غرفة الطوارئ والمتابعة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العمل بكافة مواقع الشركة، ورصد شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مشيرًا إلى أن الشركة تستقبل البلاغات من خلال الخط الساخن 175، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للشركة والموقع الإلكتروني.