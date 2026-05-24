قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استنفار أمني بمحيط البيت الأبيض .. تكرار محاولات الاغتيال يعيد شبح استهداف ترامب
البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بـ عيد الأضحى المبارك
أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من رحيل حسام عبد المجيد
ظاهرة لافتة في الطور .. انحسار المياه يكشف الشعاب المرجانية وكائنات بحرية بشاطئ الجبيل
«واحد من الناس» يقدم حلقة خاصة من مسجد السيدة نفيسة... غدا
قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بعيد الأضحى
قداسة البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى
فان دايك يودع محمد صلاح وروبرتسون: تركا إرثًا لا يُنسى
مدبولي يبحث خطة تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين
الطماطم بـ 7 جنيهات.. الزراعة تكشف الحقيقة بعد أن وصلت لـ 70 جنيهًا
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى العائدين إلى قطاع غزة
مصدر إسرائيلي: ترامب لن يوقع اتفاقا دون إزالة اليورانيوم الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

عادل حسن
عادل حسن
منار نور

أعلن المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بكافة قطاعات الشركة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان انتظام عمل شبكات ومحطات الصرف الصحي والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى.

وأكد المهندس عادل حسن جاهزية الشركة الكاملة من خلال المتابعة المستمرة لأعمال التشغيل والصيانة بمحطات الرفع والمعالجة وشبكات الصرف الصحي، مع تكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحي، خاصة بالمناطق ذات الكثافات العالية، لمواجهة زيادة التصرفات خلال أيام العيد.

وشدد رئيس الشركة على استمرار العمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة، والدفع بسيارات ومعدات الطوارئ والشفط بجميع الأفرع والمناطق التابعة للشركة، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات.

كما وجّه المهندس عادل حسن بتكثيف رسائل التوعية للمواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي خلال أيام العيد، وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي أو الدهون والزيوت داخل شبكات الصرف الصحي، أو فتح أغطية وبالوعات الصرف، لما تسببه تلك السلوكيات من انسدادات وطفح بالشبكات تؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن فرق التوعية بالشركة تواصل حملاتها الميدانية والتوعوية بمختلف مناطق القاهرة، لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وناشد المهندس عادل حسن، المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة والحفاظ على شبكات الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي وعدم إلقائها داخل المطابق أو شبكات الصرف، تجنبًا لحدوث انسدادات أو طفح بالشوارع، مؤكدًا أن السلوكيات الصحيحة تسهم بشكل كبير في الحفاظ على كفاءة الشبكات واستمرار تقديم الخدمة بصورة منتظمة للمواطنين.

وأضاف، أن غرفة الطوارئ والمتابعة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العمل بكافة مواقع الشركة، ورصد شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مشيرًا إلى أن الشركة تستقبل البلاغات من خلال الخط الساخن 175، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للشركة والموقع الإلكتروني.

الصرف الصحي مياة الشرب عيد الاضحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

سعر الدولار

قبل العمل بسعر الفائدة اليوم.. تفاصيل أقل سعر دولار في الجهاز المصرفي

عروس تزور جدتها بالمستشفى لعدم قدرتها علي حضور حفل زفافها..شاهد

بفستان الزفاف .. عروس ترسم البسمة على وجه جدتها بالمستشفى في مشهد أبكى الملايين | شاهد

ترشيحاتنا

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الدفاع بعيد الأضحى

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ مفتي الجمهورية بعيد الأضحى

بالصور

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

منة فضالي تثير الجدل بفستانها في فرح نجل إدوارد .. شاهد

منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد

صحة الشرقية تنفذ 120 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الشرقية.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل استعداداً لعيد الأضحي

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد