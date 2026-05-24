رفع الاستعدادات بالمحافظات.. التنمية المحلية تعلن خطة استقبال عيد الأضحى

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمديريات الخدمية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان انتظام الخدمات اليومية والحفاظ على سلامة المواطنين خلال الإجازة.

وأوضح خالد قاسم، خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن خطة الوزارة تتضمن رفع جاهزية المستشفيات والإسعاف والحماية المدنية، مع تفعيل غرف العمليات ومراكز الطوارئ على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وأضاف أن المحافظات كثفت الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم والمخابز، بالتنسيق مع مديريات التموين، للتأكد من صلاحية السلع الغذائية وتوافر الخبز والمواد الأساسية للمواطنين خلال أيام العيد.

وأشار إلى تشديد الرقابة على مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع رفع جاهزية المجازر الحكومية ومنع الذبح خارجها حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، إلى جانب تأمين ساحات صلاة العيد والحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين.