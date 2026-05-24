الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استعدادًا لعيد الأضحى .."التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات

منار عبد العظيم

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تكثف الحكومة استعداداتها في مختلف المحافظات لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والحفاظ على الانضباط بالأسواق والميادين العامة، بالتزامن مع زيادة الإقبال على المتنزهات والمجازر والأسواق خلال فترة العيد. 

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة شاملة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تتضمن رفع درجة الجاهزية بجميع المحافظات والمديريات الخدمية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة طوال فترة العيد.

جاهزية المستشفيات وغرف العمليات

وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وجهت برفع جاهزية المستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة تحسبًا لأي طوارئ خلال أيام العيد.

وأشار إلى تفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالتنسيق مع مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة والتدخل السريع عند الحاجة.

حملات رقابية على الأسواق والمخابز

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزارة كثفت الحملات الرقابية بالتعاون مع مديريات التموين لمتابعة الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، إلى جانب متابعة المخابز لضمان توافر الخبز المدعم وعدم وجود أي مخالفات.

كما شدد على استمرار المتابعة الميدانية لمواقف السيارات لمنع استغلال المواطنين أو التلاعب بالتعريفة الرسمية خلال إجازة العيد.

تأمين الحدائق والمتنزهات

وأوضح قاسم أن خطة الاستعدادات تشمل التنسيق مع مديريات الأمن لتأمين ساحات صلاة العيد والحدائق العامة والمتنزهات والمناطق السياحية، لضمان سلامة المواطنين خلال الاحتفالات.

وفيما يتعلق بالتنقلات النهرية والبحرية، أكد أنه تم تشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع وزارتي الري والداخلية لفحص تراخيص المراسي والعائمات النهرية والتأكد من توافر اشتراطات السلامة، بالإضافة إلى دعم الشواطئ بعدد أكبر من المنقذين بالمحافظات الساحلية.

مواجهة مخالفات البناء والذبح العشوائي

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى توجيه رؤساء المدن والأحياء بالتصدي الفوري لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أيام العيد، مع إزالة المخالفات في مهدها تنفيذًا لتوجيهات الدولة.

وفي ملف الذبح العشوائي، أكد جاهزية المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي، مع التشديد على منع الذبح في الشوارع حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

وأوضح أن فرق المتابعة الميدانية التابعة للإدارة المحلية ستقوم بالمرور المستمر لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا، مشيرًا إلى أن المخالفين سيواجهون محاضر بيئية وإجراءات قانونية بسبب الأضرار الناتجة عن الذبح خارج المجازر المعتمدة.

الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية التنمية المحلية عيد الأضحى المبارك

