دون إصابات.. السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري بدمنهور في البحيرة

نجحت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، في السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري بالقرب من نفق شبرا بمدينة دمنهور، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم دمنهور، يفيد باندلاع نيران في أحد المحال التجارية بالمنطقة المحيطة بنفق شبرا، مما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة وإثارة حالة من القلق بين المارة وسكان العقارات المجاورة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا سريعًا حول النطاق لضمان سلامة المواطنين وتسهيل حركة سيارات الإسعاف والإطفاء، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المحال والمباني السكنية المجاورة.

أسفر الحريق عن تلفيات مادية بمحتويات المحل التجاري فقط، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة، وتباشر المعمل الجنائي معاينة الموقع للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتحديد حجم الخسائر بدقة.