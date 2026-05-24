اليوم.. قافلة طبية مجانية شاملة بقرية عبد العظيم زاهر في البحيرة لمدة يومين

تنظم مديرية الصحة بالبحيرة، اليوم الأحد، قافلة طبية مجانية شاملة بالوحدة الصحية لقرية "عبد العظيم زاهر" التابعة لمركز وادي النطرون، وتستمر فعالياتها حتى غدًا الاثنين الموافق 25 مايو.

وتأتي هذه القافلة تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة المكثفة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين، لا سيما في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وتضم القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب حزمة متكاملة من الخدمات المعاونة والمجانية، حيث تشمل تقديم خدمات الأشعة السينية، وإجراء تحاليل الدم والطفيليات عبر معامل متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية للكشف الدقيق عن الأمراض.

كما توفر القافلة صيدلية متكاملة لتوفير وصرف كافة الأدوية والمستحضرات الطبية للمرضى بالمجان فور توقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة "افحص واطمن" الرئاسية المخصصة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وتوفير المتابعة اللازمة للمترددين.

وفي السياق ذاته، تشهد فعاليات القافلة تنظيم ندوات مكثفة للتثقيف الصحي والتوعية المجتمعية لتوعية الأهالي بطرق الوقاية من الأمراض المختلفة.

يذكر أن جميع هذه الخدمات الطبية والعلاجية تُقدم للمواطنين بالمجان تمامًا، ويتم توقيع الكشف الطبي بموجب بطاقة الرقم القومي للكبار أو شهادة الميلاد للأطفال، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.