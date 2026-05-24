الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
ديني

رئيس جامعة الأزهر يستقبل الأنبا إرميا والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

رئيس جامعة الأزهر يستقبل الأنبا إرميا والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
رئيس جامعة الأزهر يستقبل الأنبا إرميا والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
شيماء جمال

استقبل الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم، وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الوفد المرافق للأنبا إرميا

وضم الوفد المرافق لنيافة الأنبا إرميا كلًا من: القس إرميا مكرم، والقس موسى تامر، واللواء محسن وديع، واللواء سامي لطفي، ودياكون عزمي عريان، ودياكون قزمان القمص هرمنيا، ودياكون ريمون رمسيس، ودياكون عادل رمسيس، وسكرتير الأنبا مينا سليمان.

وخلال اللقاء، رحَّب رئيس الجامعة بزيارة نيافة الأنبا إرميا والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات والمحبة وروح الأخوة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تجسد قيم الوحدة الوطنية، وتعزز ثقافة التعايش المشترك والتعاون المثمر بين جميع أبناء الشعب المصري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يحرص دائمًا على ترسيخ قيم التسامح والمحبة والسلام، ونشر ثقافة الحوار والتعايش بين الجميع، ناقلًا تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وتقديره لهذه الزيارات الأخوية.

من جانبه، هنأ الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، قيادات جامعة الأزهر ومنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، ومثمنًا الدور الوطني والتنويري الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر قيم الاعتدال والتسامح وترسيخ ثقافة السلام والتعايش بين أبناء الوطن، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور، أحمد الطيب الذي لا يُفرِّق بين مسلم ومسيحي فيما يقدَّم من رعايات وخدمات جليلة لأبناء هذا الوطن.

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان التهاني والدعوات بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء من جامعة الأزهر السادة نوّاب رئيس الجامعة؛ للوجه البحري الدكتور رمضان الصاوي، ولشئون التعليم والطلاب الدكتور سيد بكري،  ولفرع البنات الدكتور مصطفى عبد الغني، والأمين العام للجامعة الأستاذ محمد عبد الخالق، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة الدكتور رمضان حسان، وعميد كلية طب الأسنان للبنين بالقاهرة الدكتور وائل المهندس.

