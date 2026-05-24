الاسكندرية تستقبل ثاني معسكرات منتخبات الاولمبياد الخاص استعداداً لموقعة سوسة التونسية

تواصل بعثة الأولمبياد الخاص المصري استعداداتها المكثفة للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2026 والمقرر انطلاق اولي محطاتها في الرياضات الشاطئية التي تستضيفها مدينة سوسة التونسية ، حيث احتضنت مدينة الإسكندرية ثاني المعسكرات التدريبية المغلقة للمنتخبات المصرية، ضمن خطة الإعداد النهائية قبل التوجه إلى مدينة سوسة التونسية خلال شهر يونيو المقبل.

واستضافت الإسكندرية المعسكر الثاني بعد انتهاء المرحلة الأولى بمدينة السويس، في إطار برنامج فني وبدني متكامل يهدف إلى رفع معدلات الجاهزية للاعبين والوصول إلى أعلى درجات التركيز والاستقرار الفني قبل انطلاق المنافسات الإقليمية، التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحرصا كلاً من باسم تهامي رئيس البعثة المصرية وعمرو محي الدين الطحاوي نائب رئيس البعثة المصرية ، على زيارة المعسكر التدريبي بمدينة الإسكندرية، للاطمئنان على سير البرنامج الإعدادي وكافة الترتيبات الفنية والإدارية والطبية الخاصة بالبعثة، حيث تابعا جانبا من التدريبات اليومية للاعبين، وعقدا جلسات تحفيزية مع أعضاء الأجهزة الفنية واللاعبين، مؤكدين خلالها ثقتهم الكبيرة في قدرة أبطال مصر على تقديم مستويات قوية خلال المنافسات المقبلة.

وفي تصريح له أكد "باسم تهامي" أن المرحلة الحالية تمثل محطة مهمة في إعداد اللاعبين، خاصة مع اقتراب موعد المنافسات الرسمية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الفنية والطبية والإدارية تعمل وفق خطة متكاملة لضمان أفضل إعداد ممكن للاعبين على المستويين الفني والنفسي.

وأضاف أن اختيار مدينة الإسكندرية لاستضافة المعسكر يأتي لما تمتلكه من إمكانيات متميزة وأجواء مناسبة لتجهيز اللاعبين لخوض منافسات الرياضات الشاطئية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الظهور بصورة تليق باسم مصر وتحقيق مشاركة مشرفة تعكس تطور رياضيي الأولمبياد الخاص المصري.

ويضم برنامج المعسكر تدريبات يومية مكثفة في منافسات السباحة في المياه المفتوحة والترايثلون، إلى جانب جلسات تأهيل واستشفاء ومحاضرات فنية وتوعوية، ضمن استراتيجية إعداد أبطال قادرين على المنافسة القارية والدولية.

وتشارك مصر بوفد رسمي يضم الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين، حيث يرأس البعثة الأستاذ الدكتور باسم تهامي، بينما يشغل الأستاذ عمرو محي الدين الطحاوي منصب نائب رئيس الوفد، ويضم الوفد المقدم طبيب أحمد محمد حسب طبيبًا للبعثة.

وعلى المستوى الفني، يقود أحمد محمود مصطفى فريق الترايثلون مديرًا فنيًا، بمشاركة اللاعبين عمر عصام بركات ومحمود رزق مسلم، فيما يقود مصطفى ماجد خليل منافسات السباحة في المياه المفتوحة مديرًا فنيًا. كما تضم الأجهزة الفنية المدربة آية الله مجدي متولي، إلى جانب اللاعبين: محمد أسامة الشاذلي، مهند محمد عبد الصمد، ملك أحمد فراج، وبريهان محمد سليمان.

ومن المقرر أن تتوجه البعثة المصرية إلى مدينة سوسة التونسية خلال شهر يونيه المقبل للمشاركة في أولى محطات دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2026، وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة النجاحات المصرية في المحافل الرياضية الإقليمية.