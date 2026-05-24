ترامب: الحصار على إيران سيظل ساريا وبقوة لحين توقيع اتفاق مع طهران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العقوبات المفروضة على إيران ستظل سارية “وبكامل قوتها” إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي والمصادقة عليه وتوقيعه، مؤكداً أن واشنطن لن تتسرع في إبرام أي تفاهم مع طهران، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”

وأضاف ترامب أن العلاقات مع إيران تمضي نحو قدر أكبر من المهنية، مشيراً إلى أنه أبلغ ممثليه بعدم الاستعجال في التوصل إلى اتفاق، في وقت شدد فيه على أن الإيرانيين “يجب أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو امتلاك سلاح أو قنبلة نووية”.

الإتفاق النووي مع إيران

وجدد الرئيس الأميركي انتقاده للإتفاق النووي مع إيران في عهد أوباما، الذي كان من أسوأ الاتفاقات ومنح طهران مسارا مباشرا نحو امتلاك سلاح نووي