لزيادة أعداد المتابعين.. القبض على صانعة محتوى سبت متابع لها في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات قيام صانعة محتوى بالتعدى بالسب على أحد متابعيها خلال بث مباشر عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي والزعم بكون والدها وشقيقها يعملان بوزارة الداخلية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة بأحد الكافيهات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالدقهلية) وبسؤالها أقرت بإدعائها الكاذب، وقيامها بإدارة عدة حسابات على مواقع التواصل الإجتماعى تتعمد من خلالها بالإتفاق المسبق مع عدد من متابعيها على التلفظ بألفاظ نابية متبادلة "دون وجود خلاف حقيقى بينهم" لزيادة معدلات متابعيها وتحقيق أرباح مالية، وخلال البث المباشر قام أحد المتابعين "غير معلوم لها" بتهديدها بإبلاغ الأجهزة الأمنية إعتراضاً على تلفظها بألفاظ خارجة ما دفعها للتعدى عليه بالسب والإدعاء "على خلاف الحقيقة" أن والدها وشقيقها يعملان بوزارة الداخلية رغم كونهما عاملين زراعيين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.