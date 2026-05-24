كيد النسا.. سيدة تتهم زوجة شقيقها بالتعدي على والدتها وتعاطي المخدرات بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعمت خلاله القائمة على النشر قيام زوجة شقيقها بالتعدى على والدتها بالسب وتعاطى المواد المخدرة داخل العقار سكنهما بالإسكندرية.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) ، وبسؤالها تضررت من زوجة شقيقها لقيامها بالتعدى عليها ووالدتها بالسب وتعاطى المواد المخدرة وإدارة "محل كوافير" بدون ترخيص بالعقار محل سكنها.

وأمكن ضبط المشكو فى حقها (لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة القسم) وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها ، وإتهمت الشاكية بالإدعاء الكاذب لسابقة قيام والدتها بالتعدى بالضرب على أحد أحفادها "نجل شقيق زوجها" والتى تقوم برعايته لإنفصال والديه" وإحداث إصابته بحروق متفرقة "وتحدد لنظر القضية جلسة بتاريخ 8 يونيو القادم وذلك فى إطار الضغط عليها وإجبارها على التنازل عن القضية.

وأمكن ضبط (والدة القائمة على النشر) وبسؤالها أيدت ما سبق ، وبمواجهة القائمة على النشر أقرت بالإدعاء الكاذب لإجبار المشكو فى حقها للتنازل عن القضية المتهم فيها والدتها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.