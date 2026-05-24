كسر باب العقار.. القبض على طرفي مشاجرة في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بكسر باب العقار محل سكنه بأسيوط بزعم شرائهم سطح العقار ورغبتهم ببناء أدوار مخالفة به.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من طرف أول (3 أشخاص من سكان العقار المشار إليه) بتضررهم من طرف ثان (4 أشخاص "أحدهم مالك السطح وعدد من الوحدات بذات العقار") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لقيام مالك السطح ببيع سطح العقار محل سكنهم لآخر من ذات الطرف واستعانة الأخير بباقى الطرف الثانى لرغبته فى البناء أعلى سطح العقار بالمخالفة للقانون.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم ، وتبين عدم وجود أية أعمال بناء أعلى العقار المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.