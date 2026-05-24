قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا تدعو لانعقاد مجلس الأمن الدولي عقب الهجوم الروسي على كييف
صلاح يودع الريدز بأسيست.. ليفربول يتعادل مع برينتفورد في البريميرليج
أحمد موسى: كنا بنشجع ليفربول عشان محمد صلاح
الداخلية السعودية: عقوبات رادعة لمن ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج
مصادر إيرانية تحذر من احتمالية فشل التفاهم في الوقت الراهن
أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من الحدود البيلاروسية
غياب نجم المنتخب في ودية روسيا لهذا السبب
وثيقة تأمين لصالح الزوجة.. شروط توثيق عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية
تراجع قوي في أسعار 8 سلع اليوم.. الشاي والمكرونة يسجلان أكبر انخفاض بالأسواق
سعر الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 482.5 درهم
رئيس الوزراء: مصر حريصة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وتدعم الحكومة الشرعية
خبيرة بيطرية تكشف الأسباب الخفية وراء انتشار الكلاب الضالة بالشوارع.. وهذا هو الحل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من الحدود البيلاروسية

أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من الحدود البيلاروسية
أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من الحدود البيلاروسية
أ ش أ

أكدت إدارة حرس الحدود الأوكرانية، اليوم الأحد، عدم رصد أي تحركات لآليات عسكرية أو أفراد داخل الأراضي البيلاروسية بالقرب من الحدود المشتركة مع أوكرانيا في الوقت الراهن.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود، أندري ديمتشينكو: "إذا تحدثنا تحديدا عن خطنا الحدودي مع بيلاروسيا.. فإنه حتى هذه اللحظة، لم نلاحظ أي تحركات لآليات أو أسلحة أو أفراد في المنطقة المتاخمة مباشرة لحدودنا، كما لم نرصد أي حشود من هذا القبيل".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وفي الوقت ذاته.. أشار ديمتشينكو إلى أن البيانات الاستخباراتية تُظهر ممارسة روسيا ضغوطا مكثفة على بيلاروسيا لدفعها نحو انخراط أكثر مباشرة في الحرب ضد أوكرانيا باستخدام قواتها الخاصة.

وأضاف متحدث حرس الحدود: "هذا الأمر يشكل بالطبع خطرا أكبر على بلادنا، ويفتح الاحتمالية لتجدد التحركات العسريكة و تحديدا من الأراضي البيلاروسية".

وشدد على ضرورة مراقبة ما إذا كانت هذه القوات ستكون وحدات بيلاروسية، أم أن روسيا قد تنشر قوات إضافية في بيلاروسيا لاستغلال أراضيها مرة أخرى.

إدارة حرس الحدود الأوكرانية رصد أي تحركات لآليات عسكرية الأراضي البيلاروسية المتحدث باسم حرس الحدود أندري ديمتشينكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

ترشيحاتنا

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

كريم فهمي

كريم فهمي: قابلت ممثلين كانوا عاوزين يدوسوني

فيلم صف تاني يحصد جائزة لجنة التحكيم في مهرجان منصات

فيلم صف تاني يفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان منصات

بالصور

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: زمن يتسارع.. وذاكرة لا تنسى

أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب: أتوقع ضربة عسكرية أمريكية لإيران

المزيد