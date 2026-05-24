أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من الحدود البيلاروسية

أكدت إدارة حرس الحدود الأوكرانية، اليوم الأحد، عدم رصد أي تحركات لآليات عسكرية أو أفراد داخل الأراضي البيلاروسية بالقرب من الحدود المشتركة مع أوكرانيا في الوقت الراهن.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود، أندري ديمتشينكو: "إذا تحدثنا تحديدا عن خطنا الحدودي مع بيلاروسيا.. فإنه حتى هذه اللحظة، لم نلاحظ أي تحركات لآليات أو أسلحة أو أفراد في المنطقة المتاخمة مباشرة لحدودنا، كما لم نرصد أي حشود من هذا القبيل".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وفي الوقت ذاته.. أشار ديمتشينكو إلى أن البيانات الاستخباراتية تُظهر ممارسة روسيا ضغوطا مكثفة على بيلاروسيا لدفعها نحو انخراط أكثر مباشرة في الحرب ضد أوكرانيا باستخدام قواتها الخاصة.

وأضاف متحدث حرس الحدود: "هذا الأمر يشكل بالطبع خطرا أكبر على بلادنا، ويفتح الاحتمالية لتجدد التحركات العسريكة و تحديدا من الأراضي البيلاروسية".

وشدد على ضرورة مراقبة ما إذا كانت هذه القوات ستكون وحدات بيلاروسية، أم أن روسيا قد تنشر قوات إضافية في بيلاروسيا لاستغلال أراضيها مرة أخرى.