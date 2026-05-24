تعرف على الأندية الإنجليزية المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل

أصبح فريق سندرلاند، خامس فريق فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يتأهل لمسابقة أوروبية في موسمه الأول بعد الصعود للبريميرليج؛ وذلك بعد الفوز 2-1 على تشيلسي في الجولة الأخيرة.

وبفضل تسديدة مباشرة من تراي هيوم في الدقيقة 25، وهدف عكسي في الشوط الثاني من مالو جوستو؛ تقدم سندرلاند إلى المركز السابع في ملعب النور، على الرغم من أن كول بالمر قلص الفارق لتشيلسي الذي أكمل المباراة منقوصاً بعد طرد ويسلي فوفانا.

وسينضم سندرلاند إلى بورنموث، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه نوتنجهام فورست، في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما سيغيب تشيلسي عن المشاركات الأوروبية.

وتأهل برايتون آند هوف ألبيون إلى دوري المؤتمر بعدما حل ثامناً رغم خسارته 0-3 أمام ضيفه مانشستر يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد، الذي سجل نجمه برونو فرنانديز هدفاً وقدم التمريرة الحاسمة رقم 21 هذا الموسم ليكسر الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد، ضمن بالفعل التأهل لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب حامل اللقب أرسنال ومانشستر سيتي وأستون فيلا، بينما حصل ليفربول على النقطة التي كان يحتاجها لحسم التأهل بتعادله 1-1 مع ضيفه برينتفورد.

وبإمكان كريستال بالاس أيضاً التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل؛ إذا فاز على رايو فاليكانو في نهائي دوري المؤتمر في لايبزيج، يوم الأربعاء.

التمثيل الإنجليزي أوروبياً في الموسم المقبل

دوري أبطال أوروبا: آرسنال، مانشستر سيتي، مان يونايتد، أستون فيلا، ليفربول.

الدوري الأوروبي: بورنموث، سندرلاند (احتمال كريستال بالاس).

دوري المؤتمر الأوروبي: برايتون.