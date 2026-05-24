ضوابط جديدة من نقابة الإعلاميين بشأن الإسكان والقيد وضبط المشهد الإعلامي

اجتمع اليوم مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، حيث ناقش المجلس عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، إلى جانب ضبط المشهد الإعلامي.

واعتمد المجلس عدداً من مشروعات الإسكان، سواء المشروعات الجاري تسليم وحداتها للأعضاء، أو المشروعات السكنية الجديدة الجاري دراستها تمهيداً للإعلان عنها، وفي مقدمتها مشروع “ظلال” بمدينة الشروق، الذي سيتم الإعلان الرسمي عنه عقب إجازة عيد الأضحى وفقاً للشروط والضوابط التي حددتها هيئة المجتمعات العمرانية للنقابة.

واعتمد المجلس لجان القيد والتصاريح، التي وافقت عليها اللجنتان المختصتان بالنقابة.

ووافق المجلس على توصيات لجنة التحقيق بشأن الجزاءات الموقعة على بعض الإعلاميين المخالفين لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، باعتبارهما الإطار المنظم لأداء الإعلامي.