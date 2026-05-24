عمرو أديب عن ترند محمد رمضان والمخرج دياب: الاتنين إمكانيات كبيرة

علق الإعلامي عمرو أديب على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول تصريحات المخرج محمد دياب والفنان محمد رمضان خلال ظهورهما في برنامج “الحكاية”، أثناء الحديث عن فيلم “أسد”، الذي حقق تفاعلًا واسعًا وإيرادات مرتفعة منذ طرحه بدور العرض السينمائي.

وقال عمرو أديب تعليقًا على تصدر الثنائي التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “هما فنانين مع بعض وكل واحد معتز بنفسه أوي، وكل واحد حاسس إنه محتاج يقول دوره”.

وأضاف: “الاتنين إمكانيات كبيرة، وإحنا محظوظين إن الناس دي موجودة.. وأنا محظوظ إن التريند ده كان عندي أنا”.

رد المخرج محمد دياب

حرص المخرج محمد دياب على توضيح تصريحاته الأخيرة بشأن تعاونه مع الفنان محمد رمضان، بعد حالة الجدل التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورهما مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، أثناء الحديث عن فيلم “أسد” الذي حقق تفاعلًا واسعًا وإيرادات مرتفعة منذ طرحه بدور العرض السينمائي.

وأكد محمد دياب أن تصريحاته تم فهمها بشكل مختلف عن مقصده الحقيقي، مشيرًا إلى أنه لم يكن يقصد التقليل من محمد رمضان أو التقليل من تجربته الفنية، بل كان يتحدث عن اختلاف نوعية الأعمال التي يقدمها كل منهما، وهو ما اعتبره تحديًا فنيًا مثيرًا بالنسبة له كمخرج.

وأوضح دياب، خلال لقاء مع صانع المحتوى إياد الموجي، أنه شعر بقلق كبير قبل خوض التجربة، خاصة بعد نجاحه العالمي في مسلسل “مون نايت”، لافتًا إلى أن البعض كان يتساءل عن شكل التعاون بينه وبين محمد رمضان بسبب اختلاف الأسلوب الفني لكل طرف.

وأضاف: “أنا كنت أقصد إن الناس شايفة إني بقدم نوعية أعمال مختلفة عن الأعمال التجارية اللي بيقدمها محمد رمضان، لكن ده لا يقلل منه إطلاقًا، بالعكس أنا شايف إن التجربة كانت من أفضل التجارب اللي اشتغلتها”.

وأشار المخرج المصري محمد دياب إلى أن الخطأ الحقيقي كان في طريقة صياغته للكلام أثناء الحلقة، موضحًا أنه لم يشرح فكرته بشكل كامل، وهو ما تسبب في سوء فهم واسع بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حرص دياب على الإشادة بموهبة محمد رمضان، مؤكدًا أنه يمتلك حضورًا قويًا وقدرات كبيرة تؤهله للوصول إلى العالمية، خاصة

وكانت تصريحات محمد دياب قد أثارت نقاشًا واسعًا بين جمهور محمد رمضان ورواد السوشيال ميديا، قبل أن يخرج المخرج المصري لتوضيح موقفه والتأكيد على احترامه الكامل لرمضان وتقديره لتجربة العمل معه في فيلم “أسد”.