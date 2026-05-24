أستاذ بالأزهر: العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة لإصلاح العلاقة مع الله والناس

أكد الدكتور عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الله تعالى جعل بعض العبادات في أيام تفوق في أجرها عبادات أيام أخرى، موضحًا أن من أعظم هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي نعيش فيها الآن.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره في برنامج من أول وجديد، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الله اختص هذه الأيام بزيادة الأجر لمن يعمل فيها الصالحات، حيث تتضمن أعمالًا وفضائل لا توجد في غيرها من الأيام.

ولفت إلى أن هذه الأيام تشمل يوم عرفة، والحج، والنحر، وعيد الأضحى، مشيرًا إلى أن العمل الصالح فيها يكون أعظم أجرًا ومكانة عند الله، وأنها أيام مباركة ومتميزة عن باقي أيام العام.

وأشار إلى حديث النبي ﷺ: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام”، في إشارة إلى العشر الأوائل من ذي الحجة، وعند سؤال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: “ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء”.

وأوضح أنه على المسلم اغتنام هذه الأيام في تهذيب النفس وتنقية القلب من الحقد والكراهية، وإصلاح ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس، مؤكدًا أن الأعمال قد تُنقص أو لا تُقبل إذا كان القلب مليئًا بالحسد أو الضغائن.