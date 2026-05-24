قافل الطريق.. محافظة الإسكندرية تُزيل شادرًا مخالفًا بمنطقة الفلكي

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، لتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية

و تابعت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول أعمال إزالة الإشغالات بمنطقة الفلكي.

إعادة تمركز عدد من بائعي الخضروات والباعة الجائلين

وفي هذا السياق، رصد حي المنتزه أول إعادة تمركز عدد من بائعي الخضروات والباعة الجائلين أمام فتحة الفلكي، مع وجود شادر بنهر الطريق يسبب إعاقة مرورية وعرقلة للطريق العام .

تم تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات المخالفة، أسفرت عن فك وإزالة شادر مخالف لبيع اللحوم بمنطقة الفلكي، وإعادة فتح الطريق أمام المواطنين وتيسير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات الميدانية بكافة الأحياء للتعامل الفوري مع أية إشغالات أو تعديات على الطريق العام، وعدم السماح بعودة المخالفات مره أخرى ، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.