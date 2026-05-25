ساندي بيلا: خضعت لتدريبات مكثفة في 7 dogs على الأسلحة

كشفت الفنانة ساندي بيلا، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم 7 Dogs، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع في البداية الانضمام إلى هذا العمل الضخم، خاصة أنها كانت الممثلة غير المصرية الوحيدة والجديدة ضمن فريق الفيلم.

وأوضحت أنها خضعت لفترة تدريبات استمرت شهرين كاملين قبل التصوير، مشيرة إلى أنها لم تتوقع حجم الجهد والتحضيرات الكبيرة التي صاحبت تنفيذ الفيلم.

وأضافت أنها كانت حريصة بنفسها على طلب تدريبات مكثفة حتى تتمكن من تقديم الشخصية بالشكل المطلوب، لافتة إلى أنها تلقت تدريبات على مختلف أنواع الأسلحة ضمن التحضيرات الخاصة بمشاهد الأكشن داخل العمل.

وأكدت أن التجربة كانت مختلفة ومليئة بالتحديات، وأسهمت في اكتسابها خبرات جديدة على المستويين الفني والبدني.



