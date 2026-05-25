السيطرة على حريق مخزن ألمونتال بالخصوص دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة الكاملة على حريق نشب داخل مخزن للأمونتال (إكسسوارات الألومنيوم) بمدينة الخصوص، دون وقوع أي خسائر بشرية وتم الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له ودون خسائر وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمخزن المونتال بمدينة الخصوص.



ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 9 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، حيث نجحت في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.



وأسفرت جهود رجال الإطفاء عن إخماد الحريق بشكل كامل، مع تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.



وتولت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.