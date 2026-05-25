قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: المنطقة تترقب هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران
جيش الاحتلال يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة العباسية في مدينة صور جنوبي لبنان
الشرقية.. رفع الاستعدادات لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
أيمن عبد الموجود: اكتمال تصعيد حجاج الجمعيات إلى عرفات مساء اليوم
إنذار بالإخلاء يهز مدينة صور.. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل
انخفاض أسعار الذهب قبل عيد الأضحى.. الحق اشتري
8 أندية مصرية تحت مقصلة عقوبات فيفا.. والزمالك في الصدارة
توقعات بصدام مصري مبكر.. الزمالك قد يواجه بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
دعاء يوم عرفة بعد أذان المغرب.. ابدأ يوم المغفرة بالأدعية المستجابة
من القصور القديمة إلى المزارات السياحية .. عقارات يمنع هدمها بالقانون
مصر تُصفر فاتورة البترول للشركاء الأجانب وتفتح كنز الصحراء الغربية .. اكتشاف ضخم
يعيش حالة نفسية صعبة | نجم الأهلي ينوي الرحيل والمارد الأحمر معندوش مانع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بإطلاق النار على صغير باسوس ووالده لـ يونيو المقبل

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على أب ونجله باستخدام أسلحة نارية وذخائر بمنطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا بواقعة التعدي على صغير باسوس ووالده، لليوم الرابع من دور يونيو القادم.
وقرر المستشار محمد الجندي المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية بمحافظة القليوبية، إحالة قضية اتهام 7 أشخاص باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والتلويح بالعنف والشروع في قتل شخص ونجله، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية صغير باسوس بالقناطر الخيرية، لمحكمة استئناف طنطا، لإدراجها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 809 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، والمعروفة إعلاميا بالتعدي على صغير باسوس ووالده، بسبب خلافات عائلية بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن المتهم وعددهم 7 متهمين، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهم الشروع في قتل أحمد مرسي، ونجله الصغير محمد أحمد مرسي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية "فرد خرطوش وبندقية خرطوش" وذخائر.
وجاءت أسماء المتهمين من واقع أمر الإحالة، وهم أدهم ع أ، وعبد الرحمن ع ع، ويوسف ن ز، ومعتز ي ز، هارب، وعبد الشافي أ ع، وشريف أ أ، ورفعت ع أ، وجميعهم محبوسين عدا المتهم الرابع هارب، حيث تضمنت التهم أيضا التسبب في إحداث عاهة مستديمة للطفل المجني عليه ووالده، والإخلال بالنظام العام من خلال إطلاق أعيرة نارية وسط المناطق السكنية وتعريض حياة قاطنيها للخطر مستخدمين بذلك الأسلحة النارية أنفة البيان.
وكانت نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بالتعدي العنيف على شخص ونجله الصغير في أحد شوارع محافظة القليوبية، مما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة وإثارة حالة من الذعر بين المارة.
وبالفحص الأمني الدقيق، تبين أن الواقعة بدأت بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من أحد المستشفيات مساء يوم 19 مايو الجاري، يفيد باستقبال مالك مصنع سلك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين بـ رش خرطوش وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على كواليس الواقعة.
وبسؤال المجني عليه الأول، اتهم خال زوجته المقيم بدائرة المركز، بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أبنائه، موضحًا أن الهجوم جاء نتيجة خلافات أسرية محتدمة بينهم. وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها حتى تمكنت من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وتبين أنهم 4 أشخاص من أقارب الزوجة.
بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات الأسرية المشار إليها، كما أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في الجريمة، حيث تم ضبط بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر المختص، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

القليوبية باسوس القناطر الخيرية محافظة القليوبية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

مجدي عبد الغني

طلع مش صحيح .. مجدي عبد الغني يعتذر لـ الزمالك على الهواء| تفاصيل

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات مصغرة لعدد من مديري الشئون القانونية

محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات مديرية الشئون الصحية لعيد الأضحى

تنفيذي الشرقية

تنفيذ الشرقية يستعرض التعامل الحضاري مع الكلاب الضالة والتوسع في إنشاء الشلاتر

بالصور

توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

المناعة
المناعة
المناعة

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد