محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام مبادرات تخفيض أسعار السلع الغذائية

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة صباح اليوم، جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمراكز لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومبادرة المحافظة لدعم وتوفير اللحوم الطازجة والسلع الغذائية الأساسية بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات.

حيث شددت على انتظام العمل بمبادرات تخفيض الأسعار والتأكد من تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار خلال أيام العيد، وتكثيف جهود الوحدات المحلية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موجهةً باستمرار أعمال الرصد الفوري والتعامل السريع مع أي مخالفات في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت المحافظ على انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز على مدار الساعة، وربطها بمركز الشبكة الرئيسي؛ لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ أو بلاغات وتحقيق الاستجابة الفورية بما يضمن سلامة المواطنين وانتظام الخدمات خلال فترة العيد.