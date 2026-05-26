أحمد صالح: محمد صبري عاشق للزمالك.. وكان يراوغ «طوب الأرض»

أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن محمد صبري يُعد واحدًا من أبرز اللاعبين الذين ارتبطوا بعشق كبير لنادي الزمالك، مشيدًا بما قدمه داخل الملعب وخارجه سواء كلاعب أو مدرب.

وقال أحمد صالح، خلال تصريحات عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، إن محمد صبري كان لاعبًا عظيما ويمتلك قدرات فنية مميزة، مضيفًا: «كان يراوغ طوب الأرض بسبب مهاراته الكبيرة وتسديداته المتقنة على المرمى".

وأضاف أن صبري خاض تجربة التدريب وحقق خلالها نجاحات جيدة، حيث عمل معه لفترة، لكنه لم يستمر طويلًا في المجال التدريبي، قبل أن يتجه للعمل الإعلامي عبر قناة الزمالك.