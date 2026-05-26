قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خوان بيزيرا: كنت أتمنى التواجد مع البرازيل في كأس العالم 2026
رسميا.. مليون و707 آلاف عدد الحجاج في موسم الحج 2026
الداخلية تهنئ الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك
الضربات الأمريكية لإيران تربك الأسواق.. والذهب يتراجع بقوة
البرلمان العربي يدين افتتاح سفارة مزعومة لـ"أرض الصومال" في القدس المحتلة
الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك
خطوة حكومية مفاجئة لضبط استخدام الأطفال للإنترنت
إيران على رأس الأجندة.. ترامب يجمع كبار مسؤولي إدارته في كامب ديفيد
بث مباشر.. حجاج بيت الله ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أدائهم ركن الحج الأعظم
الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلا إجازة عيد الأضحى المبارك
افضل دعاء يوم عرفة مستجاب.. رددوا كلمات المغفرة والتوبة الآن
الإحصاء السعودية: أكثر من 1.7 مليون حاج أدوا المناسك في موسم الحج الحالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

زيكر 7X موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

زيكر 7X موديل 2026
زيكر 7X موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

زيكر 7X موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: زيكر 7X موديل 2026 ، وتنتمي 7X لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد زيكر 7X موديل 2026

زيكر 7X موديل 2026

تأتي سيارة زيكر 7X موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4787 مم، وعرض 1930 مم، وارتفاع 1650 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2900 مم .

محرك زيكر 7X موديل 2026

تحصل سيارة زيكر 7X موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 440 نيوتن/متر، وبها قوة 416 حصان، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 615 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

زيكر 7X موديل 2026

وسائل الأمان بـ زيكر 7X موديل 2026

زودت سيارة زيكر 7X موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera .

زيكر 7X موديل 2026

مواصفات زيكر 7X موديل 2026

تحتوي سيارة زيكر 7X موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وتكيف، وبها ريموت كنترول .

سعر زيكر 7X موديل 2026

زيكر 7X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 799 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الـ SUV الرياضية زيكر 7X موديل 2026 وسائل الأمان بـ زيكر 7X 7X موديل 2026 مواصفات زيكر 7X زيكر 7X السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية مستقبل صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

موعد اذان المغرب يوم عرفة

موعد أذان المغرب يوم عرفة ودعاء النبي عند الإفطار.. اعرف هتفطر الساعة كام

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي .. ردده الآن لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم

ترشيحاتنا

مواصفات هاتف Redmi 17 5G

بأقوى معالج ..شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

مواصفات جهاز Honor Pad 20

مواصفات منافسة وتصميم أنيق .. إليك ميزات أحدث جهاز لوحي من هونر

فورتنايت

رسمياً بالأسواق.. "فورتنايت" تعود إلى هواتف الآيفون مجدداً باستثناء دولة واحدة

بالصور

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى؟.. أحذر من الإفراط

فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم

مي عز الدين تتألق بفستان خمري أنيق في “صاحبة السعادة"

مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد