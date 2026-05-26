زيكر 7X موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: زيكر 7X موديل 2026 ، وتنتمي 7X لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد زيكر 7X موديل 2026

تأتي سيارة زيكر 7X موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4787 مم، وعرض 1930 مم، وارتفاع 1650 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2900 مم .

محرك زيكر 7X موديل 2026

تحصل سيارة زيكر 7X موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 440 نيوتن/متر، وبها قوة 416 حصان، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 615 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ زيكر 7X موديل 2026

زودت سيارة زيكر 7X موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera .

مواصفات زيكر 7X موديل 2026

تحتوي سيارة زيكر 7X موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وتكيف، وبها ريموت كنترول .

سعر زيكر 7X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 799 ألف جنيه .