قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استبعاد محمد القلاجي.. ننشر شروط مسابقة دولة التلاوة 2
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحي
هل تغيب جنينة الحيوان عن احتفالات عيد الأضحى 2026؟.. مصادر تكشف الموقف
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يتحرك بقوات كبيرة في جنوب لبنان ويسيطر على مواقع استراتيجية
من عرفات.. الخطيب يؤدي مناسك الحج بصحبة عمرو الليثي
بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه.. التنمية المحلية تعلن تشغيل مجزر «كلح الجبل» بإدفو بطاقة 20 رأس ماشية في الساعة
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء
واشنطن تؤكد التزامها العميق برسالة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين
موعد صلاة عيد الأضحى 2026.. هنصلي الساعة كام؟
قفزة عالمية.. كيف تحولت القاهرة إلى عاصمة السيارات الذكية في إفريقيا؟
نفرة الحجاج إلى مزدلفة عبر أطول ممر مشاة في العالم
إعلام عبري: أي اتفاق مع إيران لن يغير انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات مازدا 3 موديل 2026 السيدان

مازدا 3 موديل 2026
مازدا 3 موديل 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

مازدا 3 موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مازدا 3 موديل 2026، وتنتمي 3 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات مازدا 3 موديل 2026

مازدا 3 موديل 2026

زودت سيارة مازدا 3 موديل 2026 بالكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعدد الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

محرك مازدا 3 موديل 2026

مازدا 3 موديل 2026

تستمد سيارة مازدا 3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.1 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مازدا 3 موديل 2026

مازدا 3 موديل 2026

تحتوي سيارة مازدا 3 موديل 2026 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

سعر مازدا 3 موديل 2026

مازدا 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 589 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة مازدا 3 سوق السيارات المصري مواصفات مازدا 3 مازدا 3 موديل 2026 محرك مازدا 3 محرك مازدا 3 موديل 2026 وسائل الأمان بـ مازدا 3 موديل 2026 سعر مازدا 3 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

بيزيرا

بيزيرا يتغزل فى نجم الاهلي: لاعب مختلف وإمكانياته عالية

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير: دايماً أيامكم فرحة.. وبيوتكم مليانة خير وسكينة

الالعاب المائية

حسين المسلم يقود ثورة جديدة في كرة الماء.. وكرواتيا تستضيف أول مونديال بنظام 4×4

مرموش

مرموش وحمزة عبد الكريم ينضمان إلى معسكر المنتخب الوطني

بالصور

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد