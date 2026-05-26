مواصفات مازدا 3 موديل 2026 السيدان

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

مازدا 3 موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مازدا 3 موديل 2026، وتنتمي 3 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات مازدا 3 موديل 2026

مازدا 3 موديل 2026

زودت سيارة مازدا 3 موديل 2026 بالكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعدد الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

محرك مازدا 3 موديل 2026

مازدا 3 موديل 2026

تستمد سيارة مازدا 3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.1 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مازدا 3 موديل 2026

مازدا 3 موديل 2026

تحتوي سيارة مازدا 3 موديل 2026 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

سعر مازدا 3 موديل 2026

مازدا 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 589 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .