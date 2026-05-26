حصر وتراخيص المحال والأنشطة التجارية بالمراكز والمدن بدمياط

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف الخاص بملف حصر تراخيص المحال والأنشطة التجارية، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن .

وشهد الاجتماع استعراض لما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية بشأن الحصر الدقيق للأنشطة التجارية و الصناعية بالقرى والمدن على الطبيعة .

و أشار " الدكتور حسام الدين فوزى " مجددًا الى استمرار تلك الأعمال مؤكدًا أن الحصر يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تتضمن كافة الأنشطة، يتم تحديثها بصورة دورية وذلك بما يضمن ضبط المنظومة داخل المحافظة، وأكد " محافظ دمياط " متابعته الدورية لخطوات التنفيذ أولاً بأول .