مجزر شبين الكوم المطور جاهز لاستقبال الأضاحي

أعلنت كلية الطب البيطري جامعة السادات جاهزية مجزر شبين الكوم المطور، والمسند تشغيله إلى الكلية، لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للمجزر استعدادًا للعمل بكامل طاقته خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وأشاد الدكتور ناصر عبد الباري رئيس الجامعة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة المنوفية بقيادة اللواء عمرو الغريب في الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وما تشهده مدينة شبين الكوم من استعدادات مكثفة لضمان توفير الخدمات للمواطنين بصورة حضارية وآمنة، مثمنًا جهود كلية الطب البيطري وإدارة المجزر في سرعة التجهيز ونجاح مرحلة التشغيل التجريبي للمجزر المطور، بما يعكس جاهزيته لتقديم خدمة متميزة وآمنة للمواطنين.

وصرّح الدكتور إبراهيم الكفراوي، عميد كلية الطب البيطري، بأنه تابع أعمال التجهيزات والاستعدادات داخل المجزر خلال مرحلة التشغيل التجريبي، برفقة فريق العمل الذي ضم الدكتور زكريا حسن البيومي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعيد السخاوي، والدكتور رياض شاويش، أحمد هاشم، وذلك للوقوف على كفاءة التشغيل وجاهزية المجزر لاستقبال الأهالي وأصحاب الأضاحي في أجواء منظمة وآمنة تسودها البهجة والفرحة بقدوم عيد الأضحى المبارك.

وأكد عميد الكلية، انتظام تواجد الأطباء البيطريين وأعضاء هيئة التدريس المكلفين بالعمل داخل المجزر طوال أيام العيد، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات البيطرية والرقابية، والحفاظ على سلامة اللحوم وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي للمجزر أثبت جاهزية جميع الإمكانيات الفنية والبشرية للعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة أبناء محافظة المنوفية.