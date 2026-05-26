محافظات

مدير عام الطب البيطري بسوهاج يكشف لـ«صدى البلد» علامات اللحوم السليمة

دكتور أحمد حمدي - مدير عام الطب البيطري بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجه الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، مجموعة من النصائح والتعليمات المهمة للمواطنين تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، لتجنب شراء أو تناول لحوم غير صالحة قد تتسبب في أضرار صحية خطيرة، خاصة مع زيادة الإقبال على الذبح وشراء اللحوم خلال أيام العيد.

وأكد مدير عام الطب البيطري بسوهاج أن اللحوم البلدية السليمة تتميز بلونها الأحمر الوردي الطبيعي، مع وجود دهون بيضاء مائلة للاصفرار الخفيف، مشيرًا إلى أن اللحم الطازج يكون متماسكًا عند الضغط عليه ولا يترك أثرًا غائرًا، إلى جانب خلوه من أي روائح غريبة أو نفاذة.

تحذير هام

وحذر من شراء اللحوم مجهولة المصدر أو المذبوحة خارج المجازر الحكومية، مؤكدًا أن الذبح داخل المجازر يضمن خضوع اللحوم للكشف البيطري قبل الذبح وبعده، لاكتشاف أي أمراض قد تهدد صحة المواطنين.

وأوضح “حمدي” أن من أبرز علامات فساد اللحوم تغير لونها إلى الداكن أو الأخضر، وظهور لزوجة على سطحها أو انبعاث رائحة كريهة منها، بالإضافة إلى وجود بقع غير طبيعية أو تغير واضح في قوام الدهون، مشددًا على ضرورة التخلص الفوري من أي لحوم تظهر عليها تلك العلامات وعدم المجازفة بتناولها.

كما نصح المواطنين بعدم ترك اللحوم خارج الثلاجة لفترات طويلة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع ضرورة حفظها داخل أكياس نظيفة وتجميد الكميات الزائدة بشكل سريع للحفاظ على سلامتها وجودتها.

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم طوال أيام عيد الأضحى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا أن حماية صحة المواطنين تأتي على رأس أولويات المديرية خلال موسم العيد.

