خطة محكمة وانتشار واسع لتأمين عيد الأضحى في الشوارع والميادين بسوهاج

تعيش محافظة سوهاج حالة من الانضباط الأمني المكثف مع بدء تنفيذ خطة مديرية الأمن الشاملة لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث تم تعزيز التواجد الشرطي في مختلف الشوارع والميادين ودور العبادة وأماكن التجمعات، لضمان توفير أقصى درجات الأمان للمواطنين خلال أيام العيد.

وتأتي هذه الإجراءات بتوجيهات وإشراف اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، الذي شدد على ضرورة الانتشار الميداني المكثف للقوات في جميع مراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على تأمين ساحات صلاة العيد والمساجد الكبرى، بما يضمن انسيابية الحركة وسير الاحتفالات في أجواء منظمة وآمنة.

تأمينات شاملة

وشملت الخطة الأمنية الدفع بتشكيلات متنوعة من قوات الشرطة، مدعومة بعناصر المرور والمباحث وقوات التدخل السريع، لتأمين المحاور الرئيسية والطرق الداخلية، ومتابعة الحالة المرورية بشكل لحظي، مع العمل على منع أي تكدسات أو اختناقات خاصة خلال أوقات الذروة المتوقعة في العيد.

كما تم رفع درجة التأمين في الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن التجمعات الترفيهية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، إلى جانب تكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج المدن والطرق السريعة، لضبط الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع أي محاولات للخروج عن القانون.

وتعمل غرف العمليات الرئيسية بمديرية الأمن على مدار 24 ساعة، لمتابعة الحالة الأمنية لحظة بلحظة، وتلقي البلاغات والتعامل السريع مع أي طارئ بالتنسيق مع مختلف القطاعات الشرطية، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الميداني.

كما تضمنت الخطة تأمين الأسواق وأماكن بيع الأضاحي، وتنظيم الحركة المرورية داخلها، للحد من العشوائية وضمان سيولة الحركة، مع التشديد على الالتزام بالقانون والحفاظ على النظام العام.

وأكدت مديرية أمن سوهاج أن الهدف من هذه الإجراءات هو فرض الانضباط وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، تمكن المواطنين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة في مختلف أنحاء المحافظة.