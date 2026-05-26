الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تختار ايه.. ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت إم سيات ارونا 2026

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت وسيات ارونا موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ سيات ارونا موديل 2026

زودت سيارة سيات ارونا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك سيات ارونا موديل 2026

تستمد سيارة سيات ارونا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيات ارونا موديل 2026

تباع سيارة سيات ارونا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 369 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

تحتوي سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

تحصل سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

بالصور

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

