إلهام أبو الفتح
أصل الحكاية

قبل تناول لحوم العيد.. تعرف على أفضل وأخطر أجزاء الذبيحة لمرضى الكوليسترول

ولاء عادل

يواجه كثير من مرضى الكوليسترول صعوبة في التحكم بالنظام الغذائي خلال عيد الأضحى، مع انتشار الأكلات الدسمة واللحوم الغنية بالدهون على موائد العزائم، ويحذر الأطباء من أن الإفراط في تناول بعض أجزاء الذبيحة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون الضارة وزيادة الضغط على القلب والشرايين.

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة نهى ثابت، استشاري الباطنة وأمراض القلب بجامعة جامعة أسيوط، في تصريحات صحفية أن المشكلة لا تكمن في تناول اللحوم نفسها، بل في نوع القطع المختارة وكميات الدهون الموجودة بها وطريقة إعدادها.

وأكدت أن الدهون المشبعة الموجودة في بعض أجزاء الذبيحة ترفع مستوى الكوليسترول الضار LDL، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والجلطات مع مرور الوقت.

ارتفاع الكوليسترول.. خطر يتسلل بهدوء

وأضافت أن ارتفاع الكوليسترول من المشكلات الصحية التي قد تتطور دون ظهور أعراض واضحة، حيث تتراكم الدهون تدريجيًا داخل الأوعية الدموية، وهو ما قد يؤدي لاحقًا إلى الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم وضعف تدفق الدم إلى القلب.

وأشارت إلى أن الاعتدال في تناول الطعام خلال العيد يساعد بشكل كبير على تجنب هذه المضاعفات، خاصة مع اختيار اللحوم قليلة الدهون.

قطع لحوم مناسبة لمرضى الكوليسترول

الفخذ أفضل اختيار

وأكدت الطبيبة أن لحم الفخذ يُعد من أفضل الخيارات الصحية، لأنه يحتوي على نسبة دهون أقل مقارنة بأجزاء أخرى من الذبيحة، كما يتميز باحتوائه على البروتين وسهولة هضمه نسبيًا.

وأضافت أن إزالة الدهون الظاهرة قبل الطهي خطوة مهمة لتقليل كمية الدهون المشبعة.

عرق الفلتو من القطع الصحية

وأشارت إلى أن عرق الفلتو يُعتبر من اللحوم المناسبة لمرضى الكوليسترول، لكونه قليل الدهون وسريع النضج، كما يناسب الأنظمة الغذائية الصحية.

الكتف بشرط

أما لحم الكتف، فيمكن تناوله بكميات معتدلة بشرط التخلص من الدهون الظاهرة وعدم استخدام السمن أو الدهون الثقيلة أثناء الطهي.

أجزاء ينصح بتجنبها

وحذرت الدكتورة نهى ثابت من الإفراط في تناول بعض الأجزاء الغنية بالدهون، ومنها:

  • الريش.
  • الرقبة.
  • الصدر.
  • الطرب.
  • الكوارع الدسمة.
  • المخ.

وأكدت أن المخ من أكثر الأطعمة احتواءً على الكوليسترول، لذلك يُفضل تجنبه تمامًا لمرضى القلب وارتفاع الدهون.

أيهما أخف دهونًا.. الضاني أم البقري؟

وأوضحت أن لحم الضاني يحتوي غالبًا على دهون أكثر من اللحم البقري أو البتلو، خصوصًا إذا كانت الذبيحة كبيرة السن، لذلك يُفضل اختيار اللحوم الحمراء قليلة الدهون والاعتماد على اللحم البتلو كلما أمكن.

كما شددت على ضرورة إزالة الشحوم قبل الطهي، مع الاعتماد على الشواء أو السلق بدلًا من التحمير والقلي.

نصائح مهمة خلال عيد الأضحى

ونصحت استشاري القلب باتباع بعض العادات الصحية خلال أيام العيد، أهمها:

  • تناول اللحوم بكميات معتدلة.
  • الإكثار من الخضراوات والسلطات.
  • شرب المياه بانتظام.
  • تجنب الدهون والسمن الزائد.
  • ممارسة المشي بعد تناول الطعام.

وأكدت أن الحفاظ على مستوى الكوليسترول خلال العيد لا يتطلب الحرمان من الطعام، وإنما يعتمد على حسن الاختيار والاعتدال في تناول الوجبات.

