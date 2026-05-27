محافظ أسوان يكلف رؤساء المراكز والمدن بتقديم التهنئة للمواطنين بعيد الأضحى المبارك

فى ضوء إستكمال الأجواء الإحتفالية بعيد الأضحى المبارك ، وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميدانى بين المواطنين ، وتقديم التهنئة لأهالى ومواطنى المحافظة ، كل فى نطاق مركزه ومدينة ، مع المشاركة فى أداء صلاة العيد بما يعكس روح التلاحم والتكاتف بين أبناء المجتمع الأسوانى .

تعزيز روح الترابط والتآخى

وأكد محافظ أسوان أن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة عظيمة لتعزيز قيم الترابط الإجتماعى وتجديد أواصر المحبة والتآخى بين المواطنين ، فى ظل أجواء يسودها الود والتماسك المجتمعى بين جميع أبناء المحافظة .

التواجد الميدانى وسط المواطنين

وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية التواجد الميدانى المستمر لرؤساء المراكز والمدن خلال أيام العيد ، والتفاعل المباشر مع الأهالى ومشاركتهم مظاهر الفرحة والإحتفال ، بما يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على التواصل الدائم مع المواطنين وتقديم الدعم والخدمات المختلفة لهم.

إستمرار الأجواء الإيجابية خلال أيام العيد

وأشار المحافظ إلى أهمية إستمرار هذه الروح الإيجابية خلال أيام العيد المبارك ، بما يرسخ مفاهيم المشاركة المجتمعية ويعكس الصورة الحضارية المشرفة لأبناء محافظة أسوان ، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على توفير الأجواء المناسبة لإستقبال المواطنين والإحتفال بهذه المناسبة المباركة فى أمن وإستقرار .

الدعاء لمصر بالأمن والإستقرار

وإختتم المهندس عمرو لاشين تصريحاته بالدعاء بأن يديم الله على مصر وشعبها نعمة الأمن والأمان والإستقرار ، وأن يعيد هذه المناسبات المباركة على الوطن بالخير واليُمن والبركات ، فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

جاءت توجيهات محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بالتواجد وسط المواطنين وتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك ، فى إطار الحرص على تعزيز روح المحبة والتواصل المجتمعى ، ومشاركة الأهالى فرحتهم بالأجواء الإحتفالية التى تشهدها المحافظة خلال أيام العيد .