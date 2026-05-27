في أول أيام عيد الأضحى.. إقبال كبير من المواطنين على حديقة الحرية

شهدت حديقة الحرية، إقبالا ملحوظا من المواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط توقعات بارتفاع أعداد الزائرين خلال الساعات المقبلة.

وأنهت حديقة الحرية، أنهت استعداداتها المكثفة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورفعت إدارة الحديقة كفاءة الإنارة وزادت أعداد عمال النظافة لضمان إزالة القمامة بشكل دوري، خاصة مع توقعات بزيادة كثافة الزوار خلال فترة العيد.

كما نفذت الحديقة أعمال صيانة دورية لمناطق الملاهي وألعاب الأطفال، إلى جانب الدفع بعناصر أمنية على البوابات لتنظيم حركة الدخول والخروج ومنع التكدس، فضلاً عن رفع كفاءة المساحات الخضراء وتوفير خدمات إضافية للمواطنين خلال الاحتفالات.

وتتميز حديقة الحرية، باحتوائها على تماثيل لشخصيات ثقافية وسياسية بارزة، ما يجعلها بمثابة متحف مفتوح يتيح للزوار التقاط الصور التذكارية.