نزوح أكثر من 50 ألف لبناني خوفا من التصعيد العسكري الإسرائيلي

قالت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان أولي ومقتضب بدء شن غارات على مدينة صور جنوبي لبنان، وذلك بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والمناطق الواقعة في الجنوب اللبناني، مشيرة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن نزوح نحو 50 ألف شخص من تلك المناطق عقب نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي خارطة تفاعلية لمواقع الإخلاء.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم وجود بنى تحتية وأهداف تابعة لحزب الله في المناطق المستهدفة، موضحاً أن الغارات تأتي بهدف إبعاد مطلقي المسيرات عن المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشمالية.

وأوضحت دانا أبو شمسية أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت منذ ساعات الصباح عن تمكن 14 مسيرة من اختراق المناطق الحدودية الشمالية والوصول إلى داخل العمق الإسرائيلي، متجاوزة منظومات الرادار والدفاع الجوي، فيما أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سقوط ما بين 3 و4 مسيرات داخل إسرائيل، إلى جانب مسيرات أخرى سقطت داخل العمق اللبناني، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بمواقع سقوطها قرب تجمعات جنود الاحتلال.