ترامب: الاتفاق مع إيران ينطوي على فتح مضيق هرمز فورا.. وزيلينسكي يوافق على عمليات أوكرانية بعيدة المدى ضد روسيا| اخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



البث الإسرائيلية : الجيش لا يملك حلا لمسيرات حزب الله

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش لا يملك حلا لمسيرات حزب الله، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاحل .

حماس تؤكد اغتيال القائد في كتائب عز الدين القسام محمد عودة

أكدت حركة حماس، اغتيال القائد في كتائب عز الدين القسام محمد عودة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الشباب والرياضة: الدولة تعمل على توفير البنية الأساسية للتفوق الرياضي في كافة البطولات القارية والعالمية

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدولة تعمل على توفير البنية الاساسية للتفوق الرياضي في كافة البطولات القارية والعالمية .



ترامب: الاتفاق مع إيران ينطوي على فتح مضيق هرمز فورا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتفاق مع إيران ينطوي على فتح مضيق هرمز فورا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



زيلينسكي يوافق على عمليات أوكرانية بعيدة المدى ضد روسيا

وافق الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، على عمليات أوكرانية بعيدة المدى ضد روسيا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



ترامب : فتح مضيق هرمز للجميع .. ولن يسيطر عليه أحد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع ولن يسيطر عليه أحد، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



محافظ القاهرة: غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على من يقوم بذبح الأضاحي في الشوارع

قال الدكتور إبراهيم صابر إن محافظة القاهرة بدأت استعداداتها لعيد الأضحى المبارك قبل أسبوع من حلول العيد، من خلال تجهيز فرق النظافة والتأمين ورفع درجة الاستعداد داخل الحدائق العامة وغرف العمليات ومركز السيطرة بالمحافظة، مؤكداً أن بعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها عمال النظافة وغرف العمليات، تعمل على مدار 24 ساعة لضمان احتفال المواطنين بأجواء آمنة ومنظمة خلال إجازة العيد.



رئيس البرلمان العراقي: المرحلة تتطلب خطوات وطنية لحصر السلاح وتجنيب البلاد أي توترات

أكد رئيس برلمان العراق، أن المرحلة تتطلب خطوات وطنية لحصر السلاح وتجنيب البلاد أي توترات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبرعاجل.



أصوات داخل حكومة نتنياهو تطالب بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان | تفاصيل



تشهد وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ يومين حالة من التركيز المكثف على احتمالات توسيع العملية العسكرية داخل لبنان، وهذا التحرك لا يزال مرتبطًا بالحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة، خاصة في ظل الحديث عن تفاهمات محتملة بين واشنطن وطهران.