كيلو الفراخ بـ 71 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم في عيد الأضحى

تشهد أسعار الدواجن اليوم في ثاني أيام إجازة عيد الأضحى استقرارا نسبياً حيث تحافظ على أسعارها ما قبل العطلة، بعد انخفاض اسعار الفراخ والبيض مؤخراً بشكل ملحوظ، وسجل كيلو الفراخ البيضاء حوالي 70 جنيها في المزارع.

ونستعرض لكم أسعار الفراخ اليوم الخميس 28 مايو وفقا لبورصة الدواجن الآن..

سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

تراوحت أسعار بيع الفراخ البيضاء للمستهلك حول 81 جنيهًا للكيلو في الأسواق المحلية، بينما ثبت سعر الكيلو من أرض المزرعة عند مستوى 71 جنيهًا .

أسعار الفراخ البلدى اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزارع نحو 90 جنيهًا، فيما يصل إلى المستهلك في الاسواق ومحال البيع بمتوسط يقارب 100 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر كيلو الساسو الحمراء داخل المزارع نحو 81 جنيها، فيما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك داخل الاسواق الشعبية ومحال التجزئة إلى حوالي 91 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم الخميس للمستهلك



سجل سعر كيلو الفراخ البانيه اليوم الخميس للمستهلك في السوق والمحلات ما بين 195 و220 جنيه ويختلف بشكل طفيف حسب المنطقة السكنية.

أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس

سعر البيض الأبيض



وبلغت أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس ما بين 74 - 80 جنيهًا داخل المزارع، في المقابل بلغ سعر الكرتونة في السوق للمواطنين ما بين 100 إلى 110 جنيهات

سعر البيض الأحمر

أما عن أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس، فسجلت بعد التراجعات الأخيرة ما بين 80 - 85 جنيهًا داخل المزارع، في المقابل بلغ سعر الكرتونة في السوق للمواطنين ما بين 105 إلى 115 جنيهًا، حسب المناطق المختلفة.

سعر البيض البلدي

سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس بعد التراجعات الأخيرة ما بين 100 - 101 جنيه داخل المزارع، في المقابل بلغ سعر الكرتونة في السوق للمواطنين ما بين 115 إلى 125 جنيهًا، حسب المناطق المختلفة.