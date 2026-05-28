نمو السياحة.. زيادة 20.5% خلال 2025 و6.1 مليون سائح بالربع الأول 2026

شهدت الحركة السياحية الوافدة إلى مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أعداد السائحين بنسبة 20.5% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مع استمرار وتيرة النمو خلال عام 2026، في ظل خطط الدولة لتعزيز القطاع السياحي وزيادة معدلات الجذب السياحي، حسبما ذكرت إكسترا نيوز.

6.1 مليون سائح خلال أول 4 أشهر من 2026

سجلت مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 استقبال نحو 6.1 مليون سائح، بزيادة بلغت 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي شهدت استقبال 5.7 مليون سائح، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع السياحي.

استهداف 30 مليون سائح بحلول 2030

وتستقبل مصر حاليًا سائحين من 179 دولة حول العالم، مع تطبيق سياسات ترويجية وتسويقية مخصصة لكل سوق سياحي، في إطار استراتيجية تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

إشادة بريطانية بمكانة مصر السياحية

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "التايمز" البريطانية أن مصر أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية المناسبة من حيث التكلفة، مشيدة بحفاوة الاستقبال وودّ الشعب المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر واصلت تصدر قوائم الوجهات الأكثر طلبًا خلال السنوات الأخيرة، وفق تصنيفات شركة "أدفانتج ترافل بارتنرشيب" البريطانية، كما صنفت تقارير "بوست أوفيس ترافل موني" منتجعات البحر الأحمر ضمن أفضل الوجهات من حيث القيمة مقابل التكلفة.

تنوع المقاصد السياحية يدعم النمو

ولفتت الصحيفة إلى أن القاهرة تظل الوجهة الرئيسية لمعظم الزائرين، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر 2025، والذي يضم تاريخًا يمتد لأكثر من 7000 عام.

كما تشمل أبرز المقاصد السياحية المصرية أهرامات الجيزة، ورحلات النيل إلى أسوان، وأجواء الإسكندرية الساحلية، إلى جانب أنشطة الغوص واستكشاف الحياة البحرية في مدن البحر الأحمر، وهو ما يعزز من تنوع المنتج السياحي المصري وجاذبيته للأسواق العالمية.