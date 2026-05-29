الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ثالث أيام العيد.. هذه أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب صباح ثالث أيام عيد الأضحي المبارك والمحدد اليوم الجمعة 29-5-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت أسعار المشغولات الذهبية ثباتا من دون تغيير؛ بعد أن اغلقت أمس على زيادة طفيفة بعد خسائر أسبوعية.

سعر الذهب يرتفع

وزاد سعر الذهب للمرة الثانية بعد 4 ساعات من بدء التعاملات المسائية أمس بمقدار 50 جنيهًا داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب في الكويت

واستعاد الذهب عافيته بصورة طفيفة بعد انخفاضه قبل أيام من بدء عيد الأضحي المبارك ووقفة عرفات.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6765 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7731 جنيها للشراء و 7645 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7087 جنيها للشراء و 7008 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر قيمة 6765 جنيها للشراء و 6690 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5798 جنيها للشراء و 5734 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 54.12 ألف جنيه للشراء و 53.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4481 دولار للشراء و 4480 دولار للبيع.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
فتة الملوخية
