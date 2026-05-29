على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يتحمل تكاليف الهدي لضيوف برنامج الحج

تكفّل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وذلك على نفقته الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن البرنامج يستضيف هذا العام 2500 حاج وحاجة من 104 دول حول العالم، من بينهم شخصيات مؤثرة في مجتمعاتها ومسلمون جدد، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز التواصل مع المسلمين وتيسير أداء المناسك.

وتأتي هذه المبادرة في إطار العناية التي توليها القيادة السعودية لضيوف الرحمن، وحرصها على توفير مختلف الخدمات والتسهيلات التي تضمن للحجاج أداء مناسكهم في أجواء من الراحة والطمأنينة.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف العام على البرنامج، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أن تكفّل الملك سلمان بنفقات الهدي يجسد اهتمامه المستمر بالمسلمين المستضافين من مختلف أنحاء العالم، ويعكس نهج المملكة الراسخ في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأضاف أن هذه اللفتة الكريمة تأتي امتداداً للدعم والرعاية اللذين يقدمهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لضيوف البرنامج، من خلال تسخير الإمكانات والخدمات كافة بما يسهم في أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.