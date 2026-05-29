اليوم.. عرض حازم حاسم جدا على مسرح الليسيه بالإسكندرية

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، اليوم الجمعة، العرض المسرحي "حازم حاسم جدًا"، على مسرح "ليسيه الحرية" بالإسكندرية، ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



يحمل العرض رسالة اجتماعية تقدم فى اطار كوميدى من خلال "حازم" الموظف الشريف الذي يرفض الفساد و الرشوة ، ويدخل في مواقف كوميدية وصراعات بسبب تمسكه بالمبادئ ، مع إسقاطات اجتماعية وسياسية خفيفة.



"حازم حاسم جدًا" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، التابعة للبيت الفني للمسرح ، بطولة حسن عبد الفتاح، رضا إدريس، إيهاب مبروك، محمد فاروق، رضوى حسن، آثار وحيد ، بمشاركة نخبة من فناني الإسكندرية، موسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو، أشعار دكتور محمد مخيمر، إضاءة محمد المأموني، تأليف الكاتب وليد يوسف .



يقدم العرض المسرحى " حازم حاسم جدا " في إطار خطة البيت الفني للمسرح لتنشيط الحركة المسرحية خلال موسم العيد، من خلال تقديم مجموعة من العروض التي تجمع بين أعمال حققت نجاحا جماهيريا وحصدت إشادات وجوائز محلية ودولية، إلى جانب عروض جديدة تقدم للمرة الأولى، بما يواكب مختلف الأذواق الفنية ويعزز من حضور المسرح لدى الجمهور .



وتُتاح التذاكر بأسعار منخفضة ( 37 ، 57 ، 107 جنيهات ) في إطار حرص البيت الفني للمسرح على إتاحة الفنون لمختلف الفئات.