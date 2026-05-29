بوسي تحتفل بالعيد بإطلالة مبهجة.. شاهد

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير بمناسبة عيد الأضحى.

تألقت بوسي في الصور بإطلالة مبهجة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بنقوشات الورد المبهجة المتناسقة مع اجواء العيد.

انتعلت بوسي حذاء ذا كعب عالي باللون الأبيض مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأصفر، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.