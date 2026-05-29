قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في انفجار هائل هز مدينة دالاس الأمريكية
مستغرب.. مراد مكرم يعلق على مشاركة 7 لاعبين من الأهلي في ودية روسيا
ماتنزلش في اجازة العيد.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا | اعرف الخطوات
دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك
أخلوا منازلكم.. جيش الاحتلال ينذر سكان قرية عين قانا اللبنانية
طاعات وقربات ينبغي فعلها في أيام التشريق..تعرف عليها
رقم قياسي جديد.. تركي آل الشيخ يتغنى بإيرادات فيلم 5 Dogs
روسيا: اعتراض وتدمير 208 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك
بدء التحويل بين المدارس أول يوليو .. وصدى البلد ينشر الضوابط والشروط
انفجار صاروخ لاستكشاف الفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية
حسام حسن : اكتشفت مواهب كثيرة مع المنتخب ومخدتش حقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: ملتزمون بالدبلوماسية وتعزيز التعاون مع دول الجوار

مسعود بزشكيان
مسعود بزشكيان
محمود نوفل

 أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لرئيسي وزراء ماليزيا وباكستان التزام طهران التام بالدبلوماسية فيما يخص الأزمة مع أمريكا وقضية مضيق هرمز ، موجها الشكر لدولة باكستان على جهودها في التوصل لاتفاق مع واشنطن.
 

وقال بازشكيان في تصريحات له : سياستنا تتمثل في تعزيز التعاون مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في المجالات كافة.
 

وكانت طهران نفت التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة، فيما أكد البيت الأبيض أن «الأمور ستسير ببطء»، بالتزامن مع تصعيد جديد في الخليج، حيث أعلنت إيران أنها استهدفت سفنًا في مضيق هرمز عبرت «دون تنسيق». وفي الوقت نفسه، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظه على أي اتفاق يتضمن تحويل أموال أمريكية مباشرة إلى إيران، خشية مقارنته بالاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، بينما يجري بحث مقترح يقضي بأن تتولى قطر دفع الأموال ضمن تسوية محتملة.

وأعلنت إيران، مساء الخميس، عن تصعيد جديد في مضيق هرمز، حيث أفادت تقارير بأن القوات الإيرانية هاجمت سفنًا أمريكية كانت تعبر المضيق.

وذكرت إحدى القنوات الإيرانية أن «البحرية أطلقت طلقات تحذيرية على أربع سفن قرب مضيق هرمز حاولت العبور دون تنسيق». وفي وقت لاحق، نفى الجيش الإيراني وقوع أي انفجار في بندر عباس، موضحًا أن مصدر الأصوات كان من البحر ومرتبطًا بتبادل لإطلاق النار ضمن تحذيرات وُجهت للسفن في هرمز، فيما أفادت وكالة «فارس» بأن إيران أطلقت صواريخ في إطار هذا التبادل.

وبعد نحو ساعة من التقارير الأولية عن الانفجارات في هرمز، أعلنت إيران وقوع انفجارات في منطقة بوشهر نتيجة تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، بحسب وكالة «تسنيم».

كما أعلنت إسقاط «طائرة أمريكية معادية» في المنطقة، إلا أن مسؤولًا أمريكيًا نفى ذلك لاحقًا.

وجاء هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توتر ميداني متصاعد.
 

إيران أمريكا مضيق هرمز باكستان ماليزيا الرئيس الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

ياسمين عبد العزيز

ضحك ودهشة.. موقف طريف بين ياسمين عبدالعزيز وإعلامي يمني خلال الحج

ترشيحاتنا

فتحي سند

فتحي سند يتغنى بالجماهير في ودية مصر وروسيا

منتخب مصر

حسام حسن يواصل التألق مع منتخب مصر قبل كأس العالم 2026 ويصل للفوز رقم 18

منتخب مصر

أحمد حسن: زيكو قادر على قيادة هجوم منتخب مصر في كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد