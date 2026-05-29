الرئيس الإيراني: ملتزمون بالدبلوماسية وتعزيز التعاون مع دول الجوار

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لرئيسي وزراء ماليزيا وباكستان التزام طهران التام بالدبلوماسية فيما يخص الأزمة مع أمريكا وقضية مضيق هرمز ، موجها الشكر لدولة باكستان على جهودها في التوصل لاتفاق مع واشنطن.



وقال بازشكيان في تصريحات له : سياستنا تتمثل في تعزيز التعاون مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في المجالات كافة.



وكانت طهران نفت التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة، فيما أكد البيت الأبيض أن «الأمور ستسير ببطء»، بالتزامن مع تصعيد جديد في الخليج، حيث أعلنت إيران أنها استهدفت سفنًا في مضيق هرمز عبرت «دون تنسيق». وفي الوقت نفسه، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظه على أي اتفاق يتضمن تحويل أموال أمريكية مباشرة إلى إيران، خشية مقارنته بالاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، بينما يجري بحث مقترح يقضي بأن تتولى قطر دفع الأموال ضمن تسوية محتملة.

وأعلنت إيران، مساء الخميس، عن تصعيد جديد في مضيق هرمز، حيث أفادت تقارير بأن القوات الإيرانية هاجمت سفنًا أمريكية كانت تعبر المضيق.

وذكرت إحدى القنوات الإيرانية أن «البحرية أطلقت طلقات تحذيرية على أربع سفن قرب مضيق هرمز حاولت العبور دون تنسيق». وفي وقت لاحق، نفى الجيش الإيراني وقوع أي انفجار في بندر عباس، موضحًا أن مصدر الأصوات كان من البحر ومرتبطًا بتبادل لإطلاق النار ضمن تحذيرات وُجهت للسفن في هرمز، فيما أفادت وكالة «فارس» بأن إيران أطلقت صواريخ في إطار هذا التبادل.

وبعد نحو ساعة من التقارير الأولية عن الانفجارات في هرمز، أعلنت إيران وقوع انفجارات في منطقة بوشهر نتيجة تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، بحسب وكالة «تسنيم».

كما أعلنت إسقاط «طائرة أمريكية معادية» في المنطقة، إلا أن مسؤولًا أمريكيًا نفى ذلك لاحقًا.

وجاء هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توتر ميداني متصاعد.

