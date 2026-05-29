مصرع سيدتين وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة

شهد الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد كوبري المشاة عند الكيلو 107 في إتجاه الإسكندرية، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة ومصرع سيدتين مجهولتي الهوية، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

واستقبل المستشفى حالات الوفاة والمصابين للكشف عن هوياتهم وتحديد إصاباتهم، حيث تأكدت وفاة سيدة مجهولة الاسم والعنوان تبلغ من العمر 45 عامًا إثر إصابتها بنزيف في المخ، كما توفيت سيدة أخرى مجهولة الاسم والعنوان تبلغ من العمر 45 عامًا لنفس السبب وهو نزيف في المخ.

أما عن المصابين من مدينة دمنهور، فقد استقبل المستشفى أحمد محمد إبراهيم البالغ من العمر 30 عامًا ويعاني من كسر بالعمود الفقري، ونورهان رفيق السيد البالغة من العمر 25 عامًا وتعاني من كسر بالساق اليمنى، ورفيق السيد كامل البالغ من العمر 63 عامًا ويعاني من نزيف بالمخ، بالإضافة إلى الأطفال لارين محمد أحمد البالغة من العمر 5 أعوام ومحمد أحمد محمد إبراهيم البالغ من العمر عامين، ويعاني كلاهما من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما استقبل المستشفى مصابين من مدينة الزقازيق وهم:- هبة السيد عزت البالغة من العمر 30 عامًا وتعاني من نزيف بالمخ وجرح بالرأس طوله 3 سنتيمترات، والسيد عزت السيد البالغ من العمر 60 عامًا ويعاني من جرح قطعي بالرأس طوله 5 سنتيمترات وكسر بالعمود الفقري، والطفل عدي محمد وجيه البالغ من العمر 3 أعوام ويعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.