تجهيزات خاصة بمطار القاهرة لاستقبال العائدين من الأراضي المقدسة

نورهان خفاجي

بدأ مطار القاهرة الدولي، اليوم، تجهيزاته الخاصة لاستقبال أولى رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة.

أولى رحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة

بحسب ما أعلنته شركة ميناء القاهرة الجوي، فإن مطار القاهرة يستقبل اليوم أولى الرحلات العائدة من جدة، بينما تصل أولى الرحلات القادمة من المدينة المنورة يوم 1 يونيو المقبل.

وبلغ عدد الحجاج المسافرين إلى مدينة جدة 30,450 حاجًا على متن 247 رحلة جوية، فيما بلغ عدد الحجاج المسافرين إلى المدينة المنورة 44,192 حاجًا على متن 227 رحلة جوية، بإجمالي 74,642 حاجًا على متن 474 رحلة جوية.

تجهيزات خاصة بمطار القاهرة 

وتم تخصيص الصالة الموسمية لرحلات شركة مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم 2 لرحلات الخطوط الجوية السعودية، ومبنى الركاب رقم 1 للرحلات المتجهة عبر شركات الطيران الخاص.

وصرح المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن مطار القاهرة بدأ استعداداته لاستقبال رحلات عودة الحجاج، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية العاملة بالمطار، وتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الوصول وتقديم الإرشاد والمساعدة اللازمة للحجاج، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما وجه الشكر للعاملين بمطار القاهرة الدولي والجهات المشاركة على جهودهم خلال مرحلة السفر، مؤكدًا استمرار التنسيق لضمان انتظام مرحلة العودة وتيسير إجراءات وصول الحجاج إلى أرض الوطن.

