الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ذكرى ميلاد الشيخ سيد عبدالشافي هلال.. “سفير دولة التلاوة” الذى أسلم على يديه الكثير تأثرا بصوته

شيماء جمال

تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد القارئ الشيخ سيد عبدالشافي هلال، الملقب بـ"سفير دولة التلاوة"، الذى أسلم على يدية عدد من الرجال والنساء بعد تأثرهم بسماع القرآن الكريم بصوته.

مولده ونشأته

وُلد الشيخ سيد عبدالشافي هلال في ٢٩ من مايو ١٩٤٥م بمنطقة دمنهور شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وترك سيرة قرآنية حافلة بالعطاء والدعوة وخدمة كتاب الله تعالى.

نشأ الشيخ سيد عبدالشافي هلال في أسرة محبة للعلم والقرآن الكريم، فحفظ كتاب الله تعالى في سن مبكرة، وأتم حفظه كاملًا في الثانية عشرة من عمره، ثم تلقّى علوم التجويد والقراءات على يد عدد من علماء القرآن الكريم، وكان من أبرز شيوخه الشيخ محمد عبدالغني، الذي وجّهه إلى الالتحاق بمعهد القراءات بالأزهر الشريف لاستكمال دراسته الشرعية والقرآنية.

موهبته

وبرزت موهبته في التلاوة منذ صغره، فشارك في إحياء المناسبات الدينية والليالي القرآنية قبل بلوغه السابعة عشرة، حتى ذاع صيته بين القرّاء والمستمعين، وتميّز بصوت قوي وأداء مؤثر جعله من قرّاء جيل الكبار، كما لُقّب بـ«سفير دولة التلاوة» لما قام به من جهود واسعة في نشر القرآن الكريم داخل مصر وخارجها.

واجتاز الشيخ الراحل اختبارات الإذاعة المصرية عام ١٩٧٦م بعد أن كوّن لنفسه شخصية مستقلة في الأداء والتلاوة، وحرص على أن تكون له بصمته الخاصة دون تقليد، فترك أثرًا مميزًا لدى جمهور المستمعين ومحبي التلاوة القرآنية.

سجل القرآن فى الولايات المتحدة

ومثّل الشيخ سيد عبدالشافي هلال مصر في عدد كبير من دول العالم، حيث سافر إلى أكثر من عشرين دولة عربية وأوروبية وأفريقية وأمريكية، وقرأ القرآن الكريم في العديد من المحافل الإسلامية الكبرى، كما سجّل القرآن الكريم كاملًا مرتين في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، وأسلم على يديه عدد من الرجال والنساء بعد تأثرهم بسماع القرآن الكريم بصوته.

كما حلّ ضيفًا على دولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، وقرأ القرآن الكريم في عدد من المساجد الكبرى، وكان له حضور واسع وتأثير كبير في مختلف المحافل القرآنية.

مناصبه

وتولى الشيخ سيد عبدالشافي هلال منصب نقيب قرّاء محافظة القليوبية لسنوات طويلة، وعُرف بحرصه على توجيه القرّاء والاهتمام بإتقان أحكام التلاوة، وظل يؤدي رسالته في خدمة القرآن الكريم .

وفاته

وانتقل إلى جوار ربه في ١٨ من يوليو ٢٠١٣م، تاركًا إرثًا قرآنيًّا خالدًا وسيرة طيبة بين أهل القرآن ومحبيه.

