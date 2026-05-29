هيئة الطرق: خطة عاجلة لصيانة ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر لحل أزمة التكدس

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بياناً اعلامياً بشأن الخطة الشاملة التي تنفذها الهيئة لصيانة "كوبري 6 أكتوبر حيث أشار البيان الى أنه في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لرفع كفاءة وصيانة  البنية التحتية لتسهيل حركة تنقل المواطنين وفي ظل  ظهور العديد من المشكلات بطبقات الرصف والفواصل في عدد من قطاعات الكوبري ،  مما أدى الى زيادة  الازدحام المروري على الرغم من   إنشاء وتشغيل شبكة من المحاور العملاقة التي تعمل كشرايين موازية، مثل محور كمال عامر، محور جيهان السادات، ومحور حسب الله الكفراوي،  والتي تعمل على تخفيف الضغط المروري على الكوبري.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة النقل في مارس 2025  بنقل تبعية  الكوبري الى الهيئة العامة للطرق والكباري ، وايماءاً الى قرار   مجلس الوزراء الصادر في فبراير 2026، بنقل مسئولية الإشراف الكامل على أعمال صيانة ورفع كفاءة وتشغيل "كوبري 6 أكتوبر" إلى  الهيئة   باعتبارها الجهة الفنية المختصة لما لها من إمكانيات وكوادر فنية وتقنية متقدمة في مجال صيانة الكباري .

قامت الهيئة  بتنفيذ الدراسات  اللازمة لتحديد اسباب المشكلات الفنية بالكوبري ومنهجية علاجها للبدء في تطوير ورفع كفاءة  عناصر الكوبري المختلفة  (الإنشائية - والسطحية ) من خلال ( صيانة العناصر الإنشائية    - طبقة الرصف الأسفلتية - الفواصل - حواجب الرؤية - الحواجز الخرسانية - الأرصفة-الانارة ) ، وكذا تطوير وتأهيل المطالع والمنازل وبالأخص (عبدالمنعم رياض-غمرة-شبرا- رمسيس) بالكوبري الممتد بطول 12 كم لكل إتجاه وبعرض متغير  (18 م -38م) والذي يشتمل على عدد 44 منزل ومطلع وعدد  595 فاصل إنشائى.

كما تضمنت  المنهجية  وضع خطة للصيانة الدورية السنوية لصيانة جميع مكونات الكوبري؛ للمحافظة عليها وتطويرها وتفادي تأثيرها على الحركة المرورية على الكوبري، بالإضافة إلى ‌تطوير ورفع كفاءة الطرق السطحية بوسط المدينة لإستيعاب الحركة المرورية المطلوبة اثناء تنفيذ اعمال رفع الكفاءة اعلى الكوبرى .

كما تم  إجراء التنسيقات اللازمة مع الادارة العامة للمرور لتحديد قطاعات التنفيذ وتوقيتات العمل بها لرفع كفاءة المحاور السطحية البديلة لعدم  حدوث مشاكل مرورية أو تكدسات تؤثر علي مستخدمي هذا المحور الحيوي الهام ، وتم البدء في أعمال صيانة الرصف الاسفلتى في التوقيتات الليلية المعلنة مع توفير كافة عناصر التأمين والسلامة المرورية من  حواجز بلاستيكية -علامات إرشادية وتوجيهية - إضاءة ليلية- طواحين ضوئية – عناصر توجيه بشرية. 

و تم تقسيم الكوبري إلي 8 قطاعات تبدأ من الدقي وتنتهي في مدينة نصر  وذلك لعدم على حركة المرور على الكوبري أثناء جميع مراحل الصيانة ، كما  يجري حاليا اعمال صيانة طبقات الرصف بتقنية ( الميكرو سيرفيس) في عدد من القطاعات  فى الاتجاه من مدينة نصر الى الدقى  حيث انها تساهم في علاج المشكلات السطحية للاسفلت و اطالة العمر الافتراضي للطرق بتكلفة اقتصادية وتتميز بسرعة عالية في التنفيذ ، كما ⁠تم كشط واعادة رصف مطلع امتداد رمسيس للمتجه الى الدقى وكذا منزل الاوتوستراد اتجاه جامعة الازهر وعدد من قطاعات الكوبري 
 ⁠وتتقدم الهيئة العامة للطرق والكباري بالاعتذار لكافة  مستخدمي الكوبري على تسبب أعمال الصيانة الجارية في بعض القطاعات في تقليل  سرعة سير المركبات على الكوبري كما تهيب الهيئة بجميع السادة المواطنين الانتباه الى اعمال الصيانة الجارية اعلى الكوبرى فى التوقيتات المذكورة وتخفيض السرعة فى اماكن التحويلات تأمينا للحركة المرورية ومنعا للتكدسات

هيئة الطرق والكباري كوبري اكتوبر التكدس المروري وزارة النقل

