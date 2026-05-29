قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن
حلم العالم يبدأ.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في كأس العالم 2026
من مزارع شبعا.. زامير : الضرر التراكمي اللاحق بحزب الله بالغ وغير مسبوق
البيت تفحم ..ماس كهربائي يحول فرحة العيد إلى مأساة لأسرة بسيطة بالعياط
اشتباك وصراخ بعد دخول رجال عربة السيدات بمترو القاهرة| فيديو
عبور 24 سفينة من مضيق هرمز خلال الساعات الماضية
الصحة: 18مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية
هيئة الطرق: خطة عاجلة لصيانة ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر لحل أزمة التكدس
إقبال متزايد بشواطئ الإسكندرية وتحذيرات من السباحة في شواطئ الغرب
جيش الاحتلال يشن غارات جوية على جنوب لبنان.. ورد قاس من حزب الله
خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين
الإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: 18مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبد الصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم) مجانًا لأكثر من 18 مليونًا و129 ألف مواطن من سن 18 عامًا فأكثر، منذ إطلاقها في يونيو 2023 ضمن مبادرات «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المبادرة تعتمد على آلية بسيطة وفعالة تبدأ بملء استبيان إلكتروني يحدد عوامل الخطورة والأعراض، ليتم إحالة الحالات المشتبه بها إلى الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج الفوري.

ودعا «عبدالغفار» المواطنين إلى التوجه لأقرب وحدة صحية أو زيارة صفحة مبادرات وزارة الصحة لإجراء الاستبيان المبدئي، مشيرًا إلى أنه في حال سلبية النتيجة يُنصح بالمتابعة الدورية، بينما تُعرض الحالات الإيجابية على لجان طبية متعددة التخصصات لاتخاذ الإجراء العلاجي المناسب.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالعزيز المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية أن المبادرة نجحت في اكتشاف عدد كبير من الحالات المبكرة، بالإضافة إلى تحويل عشرات الآلاف إلى عيادات الإقلاع عن التدخين، مما يعزز فرص الشفاء ويحمي صحة المجتمع.

وتؤكد الوزارة استمرار تقديم الخدمة والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 105 و15335، أو عبر الموقع الرسمي: www.100millionseha.eg والصفحات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الصحة مباردة الرئيس للأورام الاورام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

ترشيحاتنا

الانفوجراف

مد فترة التقديم بمشروع الشراكة مع المطورين العقاريين ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمدة 15 يومًا

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم ثالث أيام عيد الأضحى 2026

شريف فاروق وزير التموين

التموين: لا أزمات في الأسواق خلال أيام العيد

بالصور

الشرقية.. نحر 749 أضحية بالمجان في المجازر الحكومية المعتمدة

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صحة الشرقية: تكثيف الرقابة على المجازر وحمامات السباحة ومصادر المياه

لحوم
لحوم
لحوم

منى زكي وابنتها لي لي في جنازة والدة أحمد حلمي

منى زكي وابنتها لي لي
منى زكي وابنتها لي لي
منى زكي وابنتها لي لي

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد