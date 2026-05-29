الصحة: 18مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم) مجانًا لأكثر من 18 مليونًا و129 ألف مواطن من سن 18 عامًا فأكثر، منذ إطلاقها في يونيو 2023 ضمن مبادرات «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المبادرة تعتمد على آلية بسيطة وفعالة تبدأ بملء استبيان إلكتروني يحدد عوامل الخطورة والأعراض، ليتم إحالة الحالات المشتبه بها إلى الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج الفوري.

ودعا «عبدالغفار» المواطنين إلى التوجه لأقرب وحدة صحية أو زيارة صفحة مبادرات وزارة الصحة لإجراء الاستبيان المبدئي، مشيرًا إلى أنه في حال سلبية النتيجة يُنصح بالمتابعة الدورية، بينما تُعرض الحالات الإيجابية على لجان طبية متعددة التخصصات لاتخاذ الإجراء العلاجي المناسب.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالعزيز المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية أن المبادرة نجحت في اكتشاف عدد كبير من الحالات المبكرة، بالإضافة إلى تحويل عشرات الآلاف إلى عيادات الإقلاع عن التدخين، مما يعزز فرص الشفاء ويحمي صحة المجتمع.

وتؤكد الوزارة استمرار تقديم الخدمة والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 105 و15335، أو عبر الموقع الرسمي: www.100millionseha.eg والصفحات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.