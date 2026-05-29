رومانيا تعلن طرد القنصل الروسي لديها خارج البلاد

أعلن رئيس رومانيا نيكوشور دان، القنصل العام الروسي في كونستانتسا شخصا غير مرغوب فيه، مطالبا بإغلاق القنصلية العامة الروسية في كونستانتسا.

ومن جانبها ؛ أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الرد على إعلان القنصل العام الروسي شخصا غير مرغوب فيه وإغلاق القنصلية في رومانيا لن يتأخر.

كما أشارت زاخاروفا في بيان لها الى أن الضجة حول الطائرات المسيرة في رومانيا وكما بات واضحا يستخدمها الغرب لتبرير قرار إغلاق القنصلية العامة الروسية في كونستانتسا.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن مزاعم الاتحاد الأوروبي بشأن الطائرات المسيرة في رومانيا ادعاءات من بروكسل تهدف إلى صرف الانتباه عن ما تصفه بجرائم كييف.