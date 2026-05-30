الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هواوي تدخل عالم السيارات الفاخرة بـMaextro S800

كريم عاطف

تواصل الصين توسيع حضورها في صناعة السيارات الفاخرة، وهذه المرة من خلال سيارة Maextro S800 الجديدة المدعومة من Huawei، والتي تسعى لتقديم مفهوم مختلف للفخامة يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أكثر من الاعتماد على الإرث الكلاسيكي المعروف لدى العلامات الأوروبية الشهيرة.

وتنتمي السيارة إلى فئة السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، إذ يقترب طولها من 5.5 متر، مع تصميم خارجي جريء يعتمد على الطلاء ثنائي اللون وخطوط ضخمة وإضاءة رقمية حديثة تمنحها حضور لافت على الطريق، في محاولة واضحة لتقديم شخصية مستقلة بعيدا عن التقليد التقليدي للسيارات الأوروبية.

وتركز Maextro S800 بشكل كبير على تجربة الركاب داخل المقصورة، حيث توفر مقاعد قابلة للاستلقاء مزودة بخاصيات التدليك والتبريد، إلى جانب طاولات كهربائية وشاشة ترفيه عملاقة بقياس 40 بوصة، فضلا عن نظام صوتي فاخر وإضاءة محيطية ذكية ولمسات تصميمية تعزز الطابع الفخم للسيارة.

ويظهر دور هواوي بوضوح داخل السيارة، ليس فقط عبر أنظمة المعلومات والترفيه، بل أيضا من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة المتطورة وتقنيات الركن الذاتي، وهو ما يعكس توجه الشركات الصينية نحو ربط الفخامة بالتكنولوجيا الرقمية والتجربة الذكية.

وستتوفر السيارة بنسخ كهربائية بالكامل، إضافة إلى فئات تعتمد على نظام المدى الممتد EREV، الذي يجمع بين المحرك الكهربائي ومحرك إضافي لشحن البطارية، لتلبية احتياجات المستخدمين الراغبين في مدى قيادة أطول دون القلق من الشحن المتكرر.

ولا تستهدف Maextro S800 منافسة سيارات مثل رولز رويس أو مايباخ من ناحية التاريخ أو الحرفية التقليدية فقط، بل تراهن على جذب جيل جديد من العملاء الذين يرون أن الفخامة الحديثة أصبحت مرتبطة بالشاشات والتقنيات الذكية والأنظمة الرقمية المتطورة.

وتعكس السيارة تحول متسارع داخل صناعة السيارات العالمية، بعدما بدأت الشركات الصينية دخول أكثر الفئات ربحية وحساسية في السوق، مستفيدة من التطور السريع في التكنولوجيا وقدرتها على تقديم تجهيزات متقدمة بأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالعلامات الأوروبية الفاخرة.

