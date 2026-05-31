أخبارأسوان: عروض غنائية للاحتفال بعيد الأضحى.. و1281 أضحية بالمجازر الحكومية .. والتحوّل للأخضر

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها:

أسوان تتحول إلى الأخضر.. زراعة 10 آلاف شجرة بمختلف مدن المحافظة

فقد أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التشجير والتوسع فى المسطحات الخضراء داخل مدينة أسوان .

جاء ذلك فى ضوء توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، وضمن جهود محافظة أسوان لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ، وإرتباطاً بمحاور إستراتيجية "أسوان 2040" للتحول إلى محافظة أكثر إستدامة وقدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية والمناخية.

فى أسوان.. حديقة فريال التاريخية تتزين بالاحتفالات الفنية خلال أيام عيد الأضحى| صور

شهدت حديقة فريال التاريخية بمدينة أسوان، وسط أجواء احتفالية مبهجة، تقديم العروض الفنية والثقافية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة الفنان هشام عطوة، وتحت رعاية الدكتورة جيهان زكى، وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.





جهود متنوعة

تنفيذ 100 نشاط توعوى وتنموى لوحدة السكان بأسوان مايو 2026

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة السكان بالمحافظة خلال شهر مايو 2026 ، وضمن مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وتحسين جودة الحياة للمواطنين .



نائب محافظ أسوان يستقبل مديرى المستشفيات الجدد لدعم المنظومة الصحية

من أجل الإرتقاء بالمنظومة الصحية ، وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى ، وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ بإستقبال مديرى المستشفيات الجدد ، وذلك فى إطار دعم جهود تطوير القطاع الصحى ، وتعزيز كفاءة الإدارة داخل المنشآت الطبية بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المدن والمراكز.



بيطرى أسوان يشرف على ذبح 1281 أضحية داخل المجازر الحكومية خلال أيام عيد الأضحى

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى فى الإشراف البيطرى على أعمال ذبح الأضاحى داخل المجازر الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين والأسر المستحقة.