الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شيفروليه كابتيفا 2026 الجديدة

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه كابتيفا موديل 2026، وتنتمي كابتيفا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيفروليه كابتيفا موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وتحتاج إلي 7.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تمتلك سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب.

وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مقاعد كهربائية، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، ومرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تأتى سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 300 ألف جنيه .

